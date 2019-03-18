Песков отказался комментировать угрозы в адрес попросившей у Путина мини-трактор девочки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что девочке из Псковской области угрожают односельчане из-за того, что она попросила у главы государства Владимира Путина подарить ее маме мини-трактор.

«Мы не будем никак это комментировать. Этим занимаются местные псковские власти. Здесь важно уйти от примитивистских подходов в освещении», — сказал чиновник.

Он добавил, что необходимости комментировать ситуацию нет и потому, что «оперативно этим всем занимаются» и вряд ли из Москвы можно помочь, оперируя «какими-то обрывчатыми данными».

«Поскольку СК на месте собирал информацию, поскольку псковские власти там работают, не нужно поверхностно освещать. Нужно разобраться на месте», — пояснил Песков.

В декабре прошлого года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину. В нем она попросила помочь в покупке мини-трактора для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на две ставки. По информации властей, после обращения к президенту у матери и дочери резко испортились отношения с соседями, которые обвинили их в мошенничестве.

В региональном СК заявили, что информация об угрозах является недостоверной.