Песков отказался комментировать угрозы в адрес попросившей у Путина мини-трактор девочки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что девочке из Псковской области угрожают односельчане из-за того, что она попросила у главы государства Владимира Путина подарить ее маме мини-трактор.
«Мы не будем никак это комментировать. Этим занимаются местные псковские власти. Здесь важно уйти от примитивистских подходов в освещении», — сказал чиновник.
Он добавил, что необходимости комментировать ситуацию нет и потому, что «оперативно этим всем занимаются» и вряд ли из Москвы можно помочь, оперируя «какими-то обрывчатыми данными».
«Поскольку СК на месте собирал информацию, поскольку псковские власти там работают, не нужно поверхностно освещать. Нужно разобраться на месте», — пояснил Песков.
В декабре прошлого года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину. В нем она попросила помочь в покупке мини-трактора для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на две ставки. По информации властей, после обращения к президенту у матери и дочери резко испортились отношения с соседями, которые обвинили их в мошенничестве.
В региональном СК заявили, что информация об угрозах является недостоверной.