В СК назвали фейком угрозы в адрес попросившей у Путина мини-трактор девочки

Информация об угрозах в адрес девочки из Псковской области, у которой после письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о покупке мини-трактора резко ухудшились отношения с односельчанами, является недостоверной. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону, передает ТАСС.

Накануне областная администрация создала специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых из деревни Томсино Себежского района. По информации властей, после обращения к президенту у матери и дочери резко испортились отношения с соседями, которые обвинили их в мошенничестве.

В СК отметили, что в ходе проверки представители ведомства лично общались с семьей, чтобы выяснить, кто им угрожает. «Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — цитирует сотрудника СК телеканал «360».

В декабре прошлого года 12-летняя девочка написала письмо главе государства. В нем она попросила помочь в покупке мини-трактора для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на две ставки.

Ранее мама девочки Елена Перчикова сообщала, что приобрела мотоблок за счет средств, которые собрали благотворители. По словам женщины, ей удалось собрать около 90 тыс. рублей. Часть средств семья направила на обучение ребенка.

В январе текущего года во время своего визита в Санкт-Петербург Путин специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, расплакавшейся из-за того, что не успела сделать снимок с президентом.