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Песков прокомментировал сообщения о просьбе передать Музей Рублева РПЦ

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу сообщений о просьбе передачи Музея имени Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви (РПЦ).

«Тема достаточно новая, позиция не сформулирована», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, 15 марта.

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По его словам, в культурном учреждении есть музейные объекты, и при рассмотрении вопроса о передаче это нужно учитывать.

Ранее 15 марта стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество обращение с просьбой передать в собственность РПЦ Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, расположенный на территории Спасо-Андроникова монастыря.

В своем обращении патриарх ссылается на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности». Этот закон, принятый в 2010 году, позволяет церкви претендовать на религиозные объекты, находящиеся в собственности государства, в том числе те, которые являются памятниками архитектуры и музеями федерального значения.

Здания ансамбля Андроникова монастыря — объекты культурного наследия федерального значения. В их число входят части стен и башен XVII–XVIII веков, а также здание бывшего духовного училища, Спасский собор, Церковь Михаила Архангела, усыпальница бояр Лопухиных. Музей имени Андрея Рублева расположен в бывшей трапезной. В настоящий момент в монастыре регулярно проводятся богослужения, однако он не является действующим.

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