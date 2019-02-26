РПЦ сменила управделами Московской патриархии и главу финансового управления

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освобожден от должности управляющего делами Московской патриархии Русской православной церкви. Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода во вторник, 26 февраля.

Как рассказал представитель РПЦ Владимир Легойда, священнослужитель сам подал прошение об отстранении от занимаемой должности в связи со значительно «возросшим объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии», пишет «Интерфакс».

Должность управляющего делами Московской патриархии займет заместитель Варсонофия — митрополит Тверской и Кашинский Савва. Последний решением Синода станет епископом с титулом «Зеленоградский», викарием патриарха.

Кроме того, в тот же день от должности председателя финансово-хозяйственного управления Московской патриархии был освобожден митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Его место займет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

20 февраля стало известно, что в Тамбове установят памятник архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому). Он появится недалеко от Покровского храма, где когда-то святитель проводил службы. Считается, что благодаря Луке в городе началось возрождение духовной жизни и восстановление храмов.