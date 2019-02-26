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РПЦ сменила управделами Московской патриархии и главу финансового управления

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Фото: laruspalomnik.com
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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освобожден от должности управляющего делами Московской патриархии Русской православной церкви. Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода во вторник, 26 февраля.

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Как рассказал представитель РПЦ Владимир Легойда, священнослужитель сам подал прошение об отстранении от занимаемой должности в связи со значительно «возросшим объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии», пишет «Интерфакс».

Должность управляющего делами Московской патриархии займет заместитель Варсонофия — митрополит Тверской и Кашинский Савва. Последний решением Синода станет епископом с титулом «Зеленоградский», викарием патриарха.

Кроме того, в тот же день от должности председателя финансово-хозяйственного управления Московской патриархии был освобожден митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Его место займет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

20 февраля стало известно, что в Тамбове установят памятник архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому). Он появится недалеко от Покровского храма, где когда-то святитель проводил службы. Считается, что благодаря Луке в городе началось возрождение духовной жизни и восстановление храмов.

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