Прямой эфир

Памятник архиепископу Луке откроют в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове установят памятник архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому). Он появится недалеко от Покровского храма, где когда-то святитель проводил службы.

О планах рассказал глава Тамбова Сергей Чеботарев на церемонии, посвященной 75-летию со дня приезда священнослужителя в город. Это произошло 19 февраля 1944 года.

Считается, что благодаря Луке в Тамбове начала возрождаться духовная жизнь и восстанавливаться храмы. Здесь же он написал свой знаменитый труд «Очерки гнойной хирургии».

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», именно Тамбовская область первой начала почитать святителя Луку. Первый памятник священнослужителю был установлен у городской клинической больницы, носящей его имя.

В 2018 году улице Комсомольской было присвоено имя архиепископа и здесь же открыли историко-мемориальный музей. В его экспозиции — подлинные вещи из коллекции Тамбовского областного музея, частных коллекций и духовной семинарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Классы начальной школы предлагают открывать в жилых домах в Тамбове
В Кремле прокомментировали дело губернатора Тамбовской области о клевете

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017