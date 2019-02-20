Памятник архиепископу Луке откроют в Тамбове

В Тамбове установят памятник архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому). Он появится недалеко от Покровского храма, где когда-то святитель проводил службы.

О планах рассказал глава Тамбова Сергей Чеботарев на церемонии, посвященной 75-летию со дня приезда священнослужителя в город. Это произошло 19 февраля 1944 года.

Считается, что благодаря Луке в Тамбове начала возрождаться духовная жизнь и восстанавливаться храмы. Здесь же он написал свой знаменитый труд «Очерки гнойной хирургии».

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», именно Тамбовская область первой начала почитать святителя Луку. Первый памятник священнослужителю был установлен у городской клинической больницы, носящей его имя.

В 2018 году улице Комсомольской было присвоено имя архиепископа и здесь же открыли историко-мемориальный музей. В его экспозиции — подлинные вещи из коллекции Тамбовского областного музея, частных коллекций и духовной семинарии.