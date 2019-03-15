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Патриарх Кирилл попросил Росимущество о передаче музея Рублева церкви

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество обращение с просьбой передать Музей имени Андрея Рублева, расположенный на территории Спасо-Андроникова монастыря, в собственность Русской православной церкви (РПЦ).

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Об этом сообщил в пятницу, 15 марта, директор музея Михаил Миндлин. По его мнению, необходимости в передаче музея церкви нет, так как культурное учреждение активно сотрудничает с различными церковными структурами.

«Представители церковного сообщества периодически принимают участие в проектах музея, причем самые различные представители церковного сообщества», — пояснил он ТАСС. Музей временно предоставляет церковному сообществу предметы искусства, добавил он.

«Нам кажется, сохранение музея для церкви важнее, чем его изгнание из стен бывшего Спасо-Андроникова монастыря», — уточнил Миндлин.

Здания ансамбля Андроникова монастыря — объекты культурного наследия федерального значения. В их число входят части стен и башен XVII–XVIII веков, а также здание бывшего духовного училища, Спасский собор, Церковь Михаила Архангела, усыпальница бояр Лопухиных. Музей имени Андрея Рублева расположен в бывшей трапезной. В настоящий момент в монастыре регулярно проводятся богослужения, однако он не является действующим.

В конце февраля стало известно, что обнаруженный храм XVIII века в Казани могут вернуть церкви. Переговоры о возвращении святыни верующим уже несколько лет ведет РПЦ при участии Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

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