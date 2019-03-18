Иран решил подать в суд на США

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире национального телевидения заявил, что американские санкции против Тегерана являются преступлением. Об этом в понедельник, 18 марта, этом сообщает Reuters.

Также иранский лидер отметил, что власти страны собираются подать в суд на США, не уточнив, где планируется вести судебное разбирательство и как будет сформулирован иск.

Роухани добавил, что ограничительные меры привели к росту инфляции, пишет «Газета.Ру».

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор исламской республики.

В январе текущего года США в очередной раз расширили ограничительные меры против Ирана. 4 февраля санкции в отношении двух граждан республики и одной иранской компании ввел Европейский союз. 13 февраля США расширили ограничительные меры против Ирана, внеся в санкционный список еще две организации и девять физических лиц. Спустя месяц Вашингтон продлил санкции против Тегерана на год.