Ученые определили личность Джека Потрошителя

Ученые из Ливерпульского университета привели доказательства, подтверждающие, что маньяком Джеком Потрошителем был польский еврей-эмигрант Аарон Косминский. Об этом 17 марта сообщает The Sun.

Исследователи произвели молекулярный анализ единственного вещдока в деле серийного убийцы — шали, на которой была ДНК преступника и жертвы Кэтрин Эддоус. Выяснилось, что образцы Косминского совпадают с теми, которые были взяты с платка.

Ученые утверждают, что их анализ является «самым систематическим и самым продвинутым на сегодняшний день в отношении Джека Потрошителя».

В сентябре 2017 года британский исследователь Дэвид Буллок рассказал, что ему удалось раскрыть тайну личности маньяка. По его версии, Потрошителя на самом деле звали Томас Катбуш и он похоронен в Лондоне на кладбище Нунхед.

Джек-потрошитель — псевдоним маньяка, который орудовал в Лондоне с 1888 по 1891 год. Он убивал проституток и проводил над их телами хирургические опыты. Маньяку приписывают как минимум шесть нераскрытых в то время убийств.