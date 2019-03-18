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Вещи певца Майкла Джексона убрали из детского музея в США

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Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
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Три предмета из коллекции популярного певца Майкла Джексона были убраны из детского музея в американском Индианаполисе. Об этом сообщило издание The Hollywwood Reporter.

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Подобные действия руководителей музея связаны со скандальным документальным фильмом «Покидая Неверленд», в котором певца обвиняют в педофилии.

Директор музея рассказал, что экспонаты учреждения должны рассказывать о людях с высокими принципами, цитирует «Газета.ru».

28 января семья Майкла Джексона назвала озвученные в фильме обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на покойном певце, напомнив, что его невиновность была доказана, а иски Робсона и Сейфчака суд отклонил в 2017 году.

22 февраля семья Джексона предъявила иск на $100 млн американскому телеканалу HBO за решение показать документальный фильм «Покидая Неверленд».

3 марта радио Би-би-си объявило бойкот песням Майкла Джексона, сняв их с эфира. Позже это сделали и три канадские радиостанции.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн. Позже суд оправдал его по другому аналогичному эпизоду.

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