Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки суицида

Дочь Майкла Джексона Пэрис была экстренно доставлена в больницу после того, как попыталась покончить с собой.

Как пишет портал TMZ со ссылкой на очевидцев, скорая помощь и полиция прибыли к дому Пэрис в Лос-Анджелесе в субботу, 16 марта. 20-летнюю дочь Джексона в срочном порядке госпитализировали.

Медики уточнили, что девушка потеряла много крови, но сейчас ее состояние стабилизировалось. По словам друзей Пэрис, попытка суицида связана со скандалом вокруг ее покойного отца после выхода документального фильма «Покидая Неверленд», пишет «Газета.ру».

Картина американского режиссера Дэна Рида рассказывает историю двух мужчин, которые в детском возрасте якобы подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона.

Семья артиста назвала обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на имени исполнителя. Родственники певца предъявили к HBO иск на $100 млн из-за решения транслировать фильм.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к 13-летнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн.