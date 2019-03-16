Louis Vuitton отказался от коллекции в честь Майкла Джексона

Французский модный дом Louis Vuitton объявил о приостановке продажи коллекции мужской одежды, вдохновленной стилем певца Майкла Джексона.

Как пишет «Газета.ру», производитель решил отказаться от продажи посвященной Джексону коллекции после выхода фильма «Покидая Неверленд», в котором называющие себя жертвами певца мужчины вновь обвиняют его в педофилии.

В заявлении Louis Vuitton говорится, что документальная лента причинила компании «величайшую боль». Модный дом отмечает, что не знал о существовании фильма на момент подготовки коллекции.

«Покидая Неверленд» американского режиссера Дэна Рида рассказывает историю двух мужчин, которые в детском возрасте якобы подверглись сексуальному насилию со стороны Джексона.

Семья артиста назвала обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на имени исполнителя. Родственники певца предъявили к HBO иск на $100 млн из-за решения транслировать фильм.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к 13-летнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн.