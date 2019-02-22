Семья Джексона подала иск на $100 млн к авторам скандального фильма

Иск на $100 млн предъявила семья певца Майкла Джексона американскому телеканалу HBO из-за решения показать в марте документальный фильм «Покидая «Неверленд». Об этом в четверг, 21 февраля, сообщила компания NBC.

«HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды с целью бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно», — цитирует телекомпания выдержку из иска.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн.

Позже суд оправдал его по другому аналогичному эпизоду.

В документальном фильме «Покидая «Неверленд» люди, называющие себя жертвами Джексона, вновь обвиняют его в педофилии.

28 января семья Джексона назвала озвученные в фильме обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на Майкле Джексоне, напомнив, что невиновность певца была доказана, а иски Робсона и Сейфчака суд отклонил в 2017 году.