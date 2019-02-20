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В Сети появился трейлер документального фильма о Майкле Джексоне

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Фото: youtube.com/HBO
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Американский телеканал HBO опубликовал трейлер документального фильма о Майкле Джексоне Leaving Neverland («Покидая Неверленд»). Увидеть ролик можно на официальном youtube-канале компании.

Известно, что в ленте 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон обвиняют Майкла Джексона в насилии в то время, когда им было 10 и 7 лет, пишет НСН. Зрители смогут увидеть фильм 3 марта.

Родственники Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, раскритиковали готовящуюся картину, а героев фильма назвали мошенниками. Его семья также напомнила, что в 2005 году расследование признало Джексона невиновным, а сами мужчины в суде выступали в его защиту.

Дэн Рид, который выступил режиссером картины, заявил, что у семьи Джексона есть «очень ценный актив, который стоит защищать», ведь они получают отчисления за каждое исполнение любой из песен артиста.

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