В Сети появился трейлер документального фильма о Майкле Джексоне

Американский телеканал HBO опубликовал трейлер документального фильма о Майкле Джексоне Leaving Neverland («Покидая Неверленд»). Увидеть ролик можно на официальном youtube-канале компании.

Известно, что в ленте 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон обвиняют Майкла Джексона в насилии в то время, когда им было 10 и 7 лет, пишет НСН. Зрители смогут увидеть фильм 3 марта.

Родственники Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, раскритиковали готовящуюся картину, а героев фильма назвали мошенниками. Его семья также напомнила, что в 2005 году расследование признало Джексона невиновным, а сами мужчины в суде выступали в его защиту.

Дэн Рид, который выступил режиссером картины, заявил, что у семьи Джексона есть «очень ценный актив, который стоит защищать», ведь они получают отчисления за каждое исполнение любой из песен артиста.