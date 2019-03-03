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Радио «Би-би-си» объявило бойкот Майклу Джексону

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Фото: Global Look Press/Henrik Hildebrandt/colourpress.c
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Радиостанция «Би-би-си» Radio 2 незаметно убрала все песни Майкла Джексона из эфира перед выходом документального фильма о сексуальных домогательствах певца к детям.

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Как пишет The Sunday Times, композиции Джексона «тихо исчезли» из радиоэфира перед премьерой фильма «Покидая «Неверленд», в котором называющие себя жертвами Джексона рассказывают о пережитом насилии. В конце февраля один из героев картины дал интервью «Би-би-си», отмечает «Газета.ру». 

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн.

Позже суд оправдал его по другому аналогичному эпизоду.

В документальном фильме «Покидая «Неверленд» люди, называющие себя жертвами Джексона, вновь обвиняют его в педофилии.

28 января семья Джексона назвала озвученные в фильме обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на Майкле Джексоне, напомнив, что невиновность певца была доказана, а иски «жертв» суд отклонил в 2017 году.

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