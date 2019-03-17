Данные самописцев указали на сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

Информация, которую удалось извлечь из самописцев разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, указывает на схожесть инцидента в Эфиопии с катастрофой аналогичного самолета, произошедшей в Индонезии несколько месяцев назад. Об этом 17 марта заявил министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.

«Отмечены явные сходства между рейсом 302 Ethiopian Airlines и рейсом 610 Lion Air. Это будет более подробно изучено в ходе расследования», — цитирует его The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что французским специалистам удалось расшифровать данные самописцев борта Ethiopian Airlines, они были переданы следственной группе из Эфиопии.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. В октябре 2018 года разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.