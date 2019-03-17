Россиянка Екатерина Юрлова завоевала серебро на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте чемпионата мира в шведском городе Эстерсунд. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 17 марта.

Первое место заняла Доротея Вирер из Италии. Она прошла дистанцию за 37 минут и 26,4 секунды. Спортсменка совершила два промаха в стрельбе. Юрлова-Перхт финишировала с результатом 37 минут и 31,3 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах.

Бронзу масс-старта получила немка Дениз Херрман (+15,4, четыре промаха).

Для 34-летней Юрловой-Перхт серебро ЧМ-2019 стало второй медалью мирового первенства в карьере. Ранее она выиграла индивидуальную гонку на чемпионате 2015 года.

В настоящий момент Юрлова-Перхт занимает 17-е место в общем индивидуальном зачете с 418 баллами. Первую позицию списка разделяют Доротея Вирер и Лиза Виттоцци из Италии (по 852 балла). На третьем месте находится Марте Олсбю-Ройзланд из Норвегии (753 балла).

16 марта мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете 4x7,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде.