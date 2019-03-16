В Союзе биатлонистов объяснили неудачу в женской эстафете на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев связал неудачу женской сборной страны в эстафете на чемпионате мира с тем, что участница гонки Светлана Миронова использовала неэффективную модификацию классической винтовки, сообщает 16 марта ТАСС.

«Возможно ли Миронову научить стрелять? Сначала ей надо заменить винтовку. Этот металлический трансформер — нововведение, которое мешает стрельбе, оно неэффективно», — сказал он.

Россия заняла пятое место в женской эстафете 4х6 км на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Россиянки уступили победительницам — сборной Норвегии — 43,6 сек. Светлана Миронова, которая выступила на втором этапе, совершила шесть промахов и вынуждена была использовать все запасные патроны.

Перед этим стало известно, что биатлонист Евгений Гараничев не выступит за мужскую сборную России на эстафете чемпионата мира.