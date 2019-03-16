Норвежские биатлонистки взяли золото в эстафете на ЧМ

Женская сборная Норвегии по биатлону заняла первое место в эстафете 4х6 км на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Об этом 16 марта сообщает «Матч ТВ».

Дистанцию норвежские стреляющие лыжницы прошли за 1 ч. 12 мин. 00,1 сек. Второе место заняли спортсменки из Швеции, которые уступили победительницам 24,3 сек. На третьем месте расположились украинки, уступившие Норвегии 31,1 сек.

Сборная России отстала от первого места на 43,6 сек., заняв по итогу пятое место. В составе команды выступили Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.

Ранее 16 марта стало известно, что биатлонист Евгений Гараничев не выступит за мужскую сборную России на эстафете чемпионата мира.