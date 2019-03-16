Президент Союза биатлонистов РФ подтвердил отказ Гараничева от участия в эстафете

Российский биатлонист Евгений Гараничев сам отказался от участия в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Об этом в субботу, 16 марта, заявил в беседе с ТАСС президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«Гараничев сам отказался от участия в эстафете. После индивидуальной гонки он подошел к главному тренеру и сообщил, что не хочет бежать, чтобы сконцентрироваться на подготовке к масс-старту», — сказал он.

Об отказе Гараничева от участия в гонке сообщалось ранее 16 марта. Отмечается, что тренеры биатлониста пытались уговорить его на эстафету еще до сингл-микста, однако он не захотел. В составе команды Гараничева заменил Никита Поршнев, выигравший индивидуальную гонку на недавней Универсиаде в Красноярске.

Комментатор Дмитрий Губерниев после этого написал в своем Instagram, что знает, почему Гараничев не бежит, но «пока никому не скажет». «Вперед, Никита Поршнев, ты заслужил эту гонку!» — цитирует Губерниева «Газета.ру».

За последние годы Гараничев пять раз заходил на штрафные круги на чемпионатах мира с 2012 по 2016 год и Олимпиаде 2014 года.

10 марта он пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира, проходящем в шведском Эстерсунде. Спортсмен допустил промах на последнем, четвертом огневом рубеже, но вместо одного штрафного круга пробежал два.