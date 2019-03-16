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Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ

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Фото: REUTERS/ TT News Agency/Jessica Gow
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Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Спортсмены допустили семь промахов и финишировали со временем 1 ч. 13 мин. 7,8 сек., сообщает 16 марта ТАСС.

За российскую команду выступили Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Лучший результат в соревнованиях показали норвежцы — 1 ч. 12 мин. 3,7 сек. Серебряные медали достались немцам, которые отстали от победителей на 38,1 сек.

В этот же день женская сборная России заняла пятое место в эстафете 4х6 км на чемпионате мира. Россиянки уступили победительницам — сборной Норвегии — 43,6 сек. Светлана Миронова, которая выступила на втором этапе, совершила шесть промахов и вынуждена была использовать все запасные патроны.

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