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Российская биатлонистка Сливко выиграла зачеты Кубка IBU

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Rolf Simeon
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Россиянка Виктория Сливко досрочно победила в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), а также выиграла спринтерский зачет Кубка.

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Спортсменка в субботу, 16 марта, заняла третье место в спринтерской гонке, ее смогли обойти француженка Каролин Коломбо и еще одна представительница РФ Ирина Казакевич.

После данной гонки в активе Сливко стало 735 очков. Немка Надин Хорхлер имеет в активе 628 баллов и находится на втором месте, сообщает «РИА Новости». Третье место в общем зачете заняла шведка Ингела Андерссон с 592 баллами.

Зачет спринтерских гонок Сливко выиграла, набрав 449 очков. Второй стала Андерссон (432), третьей — представительница Украины Надежда Белкина (374).

Заключительный этап Кубка Международного союза биатлонистов проходит в итальянском Валь-Мартелло.

10 марта российский биатлонист Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира, проходящем в шведском Эстерсунде. В результате спортсмен не удержался за группой спортсменов, претендовавших на третье место в соревновании.

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