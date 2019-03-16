Биатлонист Гараничев отказался от участия в эстафете на чемпионате мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев, который должен был бежать 16 марта эстафету на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде, отказался от участия. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на источники.

Отмечается, что тренеры биатлониста пытались уговорить его на эстафету еще до сингл-микста, однако он не захотел. В составе команды Гараничева заменит Никита Поршнев, выигравший индивидуальную гонку на недавней Универсиаде в Красноярске.

За последние годы Гараничев пять раз заходил на штрафные круги на чемпионатах мира с 2012 по 2016 год и Олимпиаде 2014 года.

10 марта он пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира, проходящем в шведском Эстерсунде. Спортсмен допустил промах на последнем, четвертом огневом рубеже, но вместо одного штрафного круга пробежал два.

17 февраля пользователи соцсетей высмеяли Гараничева за опоздание на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен должен был стартовать 15-м. Однако в нужное время он не пришел на старт и был дисквалифицирован. Тренер сборной России Сергей Белозеров назвал инцидент нарушением трудовой дисциплины.

Сам биатлонист написал на своей странице в Instagram, что он просто опоздал и с ним «ничего не случилось». При этом многие болельщики поддержали спортсмена и пожелали удачи в эстафете.