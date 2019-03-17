Берлускони отверг знакомство с отравленной свидетельницей по его делу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что не был знаком с марокканской моделью Иман Фадил.

34-летняя женщина умерла предположительно от отравления «радиоактивным веществом» 1 марта. Прокуратура Милана начала расследование по подозрению в убийстве и дала разрешение на проведение вскрытия тела.

Фадил дала против Берлускони показания в ходе следствия по обвинениям политика в использовании услуг несовершеннолетних проституток.

«Мне всегда бывает очень грустно, когда умирают молодые. Но я никогда не знал этой женщины и ни разу с ней не говорил», — передает агентство ANSA. Он добавил, что читал ее показания, и ему они показались абсурдными.

Фадил намеревалась свидетельствовать о том, что Берлускони выплачивал деньги проституткам и гостям своих вечеринок за сохранение в тайне того, что происходило на его вилле.

В июне 2013 года суд Милана признал, что Берлускони имел интимную связь с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Его приговорили к семи годам лишения свободы, запретив ему пожизненно занимать любые государственные посты.

В марте 2015 года кассационный суд постановил оправдать Берлускони по «делу Руби». Новые обвинения основываются на прослушанных телефонных разговорах как девушек, так и людей из окружения Берлускони, при этом в ходе процесса все вменяемые в вину факты были опровергнуты.

Берлускони утверждал, что оказывал молодым девушкам финансовую помощь из альтруистических соображений. 8 марта в отношении Берлускони возбудили дело о коррупции.

Сейчас 82-летний политик возглавляет партию «Вперед, Италия», которая входит во фракцию Европейской народной партии. 17 января Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент.