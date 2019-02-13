Берлускони назвал итальянцев полоумными за отказ голосовать за него

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал «полоумными» соотечественников, которые перестали за него голосовать.

«Сколько человек голосует за Берлускони? Пять или шесть из 100. Мне стыдно за это. Почти все итальянцы сошли с ума. Куда они дели свои головы?» — заявил 82-летний политик.

Выступая на телеканале Canale 5, политик также отметил, что «снизил налоги, обеспечил роль для Италии в мире, создал рабочие места».

«А с другой стороны — Ди Майо (Луиджи Ди Майо, вице-премьер, лидер «Движения 5 звезд». — Ред.). Что он сделал? Где учился? И мы отдаем в его руки Италию? Вы все сошли с ума. Мы — народ полоумных», — сказал Берлускони.

Также он объявил, что примет участие в майских выборах в Европарламент. По его мнению, Евросоюз требует серьезных изменений.

Кроме того, Берлускони выразил озабоченность усилением Китая на международной арене. По его словам, КНР представляет собой экономическую и военную угрозу.

Говоря о ситуации в Венесуэле, Берлускони подверг критике «антилиберальный режим» президента Николаса Мадуро, однако высказался против ввода войск других государств.

В середине мая Берлускони заявлял, что готов возглавить правительство Италии в случае получения соответствующего мандата от президента страны. Тогда политик отмечал, что «нет другого кандидата, которого можно сравнить с Сильвио Берлускони».

В 2013 году суд приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы по делу о мошенничестве его компании Mediaset. Политику запретили занимать публичные должности и участвовать в выборах до 2019 года, однако позже тюремный срок был сокращен до одного года, а наказание заменено на социальные работы в доме престарелых.