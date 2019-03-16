Данные речевого самописца разбившегося в Эфиопии Boeing успешно извлечены

Данные одного из бортовых самописцев пассажирского Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines успешно извлечены экспертами, расследующими обстоятельства крушения самолета. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

На данный момент бюро не ознакомилось с аудиозаписями. Отмечается, что технические работы по расшифровке самописца продолжатся утром 17 марта, отмечает ТАСС.

14 марта французское BEA опубликовало фото бортового самописца самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился 10 марта.

Сотрудники бюро проанализируют параметры полета и записи переговоров пилотов, которые зафиксировали черные ящики до катастрофы, чтобы установить причины крушения воздушного судна.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, находившиеся на его борту 157 человек погибли. В октябре 2018 года разбился самолет такой же модели в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.