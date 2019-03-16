Прямой эфир
Сюжет:

Стрелок из Новой Зеландии посещал Грецию

0
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемый в нападении на мечеть в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант дважды посещал Грецию.

Откуда не ждали: двойной теракт в мечетях Новой Зеландии
Во время стрельбы погибли 49 прихожан, четверо нападавших задержаны

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, первая поездка Тарранта в Грецию состоялась в начале 2016 года. Тогда он остановился в Афинах по пути из Каира в Бухарест. На обратном пути он также заехал в греческую столицу.

Во второй раз австралиец посетил Грецию в марте 2016 года и пробыл там более двух недель. Сейчас власти Греции «ищут следы его пребывания в стране». Известно, что по Греции он передвигался на автобусах.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Таррант два раза бывал в Турции. Во второй раз он пробыл в стране около 40 дней.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще более 40 госпитализированы с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган рассказал о визитах новозеландского террориста в Турцию
Обвиняемый в стрельбе в Новой Зеландии останется под стражей до 5 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017