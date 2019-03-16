Стрелок из Новой Зеландии посещал Грецию

Обвиняемый в нападении на мечеть в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант дважды посещал Грецию.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, первая поездка Тарранта в Грецию состоялась в начале 2016 года. Тогда он остановился в Афинах по пути из Каира в Бухарест. На обратном пути он также заехал в греческую столицу.

Во второй раз австралиец посетил Грецию в марте 2016 года и пробыл там более двух недель. Сейчас власти Греции «ищут следы его пребывания в стране». Известно, что по Греции он передвигался на автобусах.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Таррант два раза бывал в Турции. Во второй раз он пробыл в стране около 40 дней.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще более 40 госпитализированы с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.