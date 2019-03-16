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Депутат ЕП раскритиковал шествие легионеров СС в Риге

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин подверг критике прошедшее 16 марта в Риге шествие, приуроченное к дню памяти латышского легиона «Ваффен СС». По мнению политика, подобные акции негативно влияют на имидж страны.

На своей странице в Facebook Мамыкин вспомнил, что несколько лет назад Латвия ассоциировалась у иностранцев с композитором Раймондом Паулсом, певицей Лаймой Вайкуле, городом Юрмала, арт-центром имени Марка Ротко. Но в последние пять лет, говоря о Латвии, иностранцы всё чаще вспоминают марши неонацистов.

В субботу, 16 марта, в Старом городе Риги и у памятника Свободы прошел марш памяти легионеров СС. В акции приняли участие около 1 тыс. человек.

14 марта премьер-министр Латвии Кришьянс Кариньш призвал министров воздержаться от участия в так называемом Дне легионера СС. Кариньш напомнил, что день памяти латвийских солдат — 11 ноября. Если члены кабмина намерены почтить их память 16 марта, то делать это нужно на Братском кладбище в Лестене, а не возле памятника Свободы, отметил он.

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