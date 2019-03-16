В Москве и Петербурге нашли мины времен Великой Отечественной войны

В жилом доме на юге Санкт-Петербурга и на стройке в Москве 16 марта были обнаружены мины времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщает ТАСС.

В Северной столице снаряды нашли в доме № 12 по улице Зайцева в Кировском районе. Военные специалисты вынуждены были эвакуировать жильцов, чтобы обезвредить и вывезти три 50-мм минометные мины. В пресс-службе Западного военного округа отметили, что они находились в «прекрасно сохранившемся состоянии».

В Москве, как рассказали источники в экстренных службах города, 120-мм мина времен ВОВ была обнаружена на стройке в районе дома № 5 по Ангарской улице. В настоящее время специалисты-взрывотехники пытаются обезвредить снаряд.

11 марта в Москве на стройке на улице Демьяна Бедного также обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.