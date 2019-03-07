В Университете Глазго обнаружили бомбу

В Университете Глазго (Шотландия) обнаружено взрывное устройство, аналогичное тем, что были найдены в двух лондонских аэропортах и на вокзале 5 марта. Об этом в среду сообщили в Скотленд-Ярде.

По данным полиции, в университет пришла подозрительная посылка. На место прибыли специалисты, которые уничтожили предмет контролируемым взрывом.

По словам представителя контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Кларка Джаретта, из-за схожести посылки из Глазго с конвертами, которые были присланы 5 марта в лондонские аэропорты Хитроу и Сити, а также на вокзал Ватерлоо, полиция рассматривает инциденты как связанные между собой.

«Мы продолжаем отрабатывать несколько следственных версий, и одной из них является вероятность того, что посылки поступили из Ирландии», –– цитирует его ТАСС.

Утром во вторник конверты формата А4 с самодельными взрывными устройствами обнаружили на вокзале и в аэропортах Лондона. Одна из бомб сработала, но никто не пострадал. Воздушные гавани и вокзал продолжили работу в штатном режиме.