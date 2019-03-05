В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы

Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити. Об этом во вторник, 5 марта, «РИА Новости» сообщили в Столичной полиции Лондона.

Отмечается, что все три посылки представляли собой белые почтовые пакеты, внутри которых находились желтые свертки. В результате проведенной экспертизы специалисты установили, что это самодельные взрывные устройства. Полиция отмечает, что их взрыв мог привести к небольшому возгоранию.

Во всех трех транспортных узлах были произведены эвакуации, но на расписании поездов и авиарейсов это не отразилось. Расследование в Хитроу завершено, в Ватерлоо и аэропорту Сити еще продолжаются следственные мероприятия.

23 февраля полицейские в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Бельгии, который перед вылетом в Париж заявил о том, что у него есть взрывное устройство. Бомбы у него обнаружено не было, однако рейс пришлось отложить. Начались дополнительные проверки пассажиров.