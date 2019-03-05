Прямой эфир

В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Rob Pinney
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити. Об этом во вторник, 5 марта, «РИА Новости» сообщили в Столичной полиции Лондона.

Аэропорты освоят технику борьбы с дронами
Беспилотники-нарушители сбивать не будут

Отмечается, что все три посылки представляли собой белые почтовые пакеты, внутри которых находились желтые свертки. В результате проведенной экспертизы специалисты установили, что это самодельные взрывные устройства. Полиция отмечает, что их взрыв мог привести к небольшому возгоранию.

Во всех трех транспортных узлах были произведены эвакуации, но на расписании поездов и авиарейсов это не отразилось. Расследование в Хитроу завершено, в Ватерлоо и аэропорту Сити еще продолжаются следственные мероприятия.

23 февраля полицейские в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Бельгии, который перед вылетом в Париж заявил о том, что у него есть взрывное устройство. Бомбы у него обнаружено не было, однако рейс пришлось отложить. Начались дополнительные проверки пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самодельное взрывное устройство обнаружили в аэропорту Токио
Заявившего о наличии у него бомбы пассажира задержали в Шереметьево

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017