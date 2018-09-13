Самодельное взрывное устройство обнаружили в аэропорту Токио

Сотрудники токийского аэропорта Нарита нашли несработавшее самодельное взрывное устройство на одной из двух взлетно-посадочных полос ночью 13 сентября. Как передает телеканал NHK, после обнаружения опасной находки воздушную гавань временно закрыли.

Как уточняет канал, около 3:00 по местному времени (21:00 мск 12 сентября) при бурении был найден кусок металлической трубы, начиненной взрывчаткой. Подобные устройства использовали участники акций 60-х и 70-х годов XX века, выступавшие против строительства воздушной гавани на территории их земельных участков.

Находку из земли извлекли прибывшие на место саперы. Отмечается, что временная остановка в работе аэропорта не оказала серьезного влияния на вылет и прибытие рейсов.

Аэропорт Нарита был открыт в 1978 году, сейчас он является самой загруженной воздушной гаванью Японии, хотя в основном обслуживает только внутренние линии. Строительство объекта сопровождалось ожесточенными протестами жителей, которые не хотели покидать свои земельные участки, несмотря на предложенные компенсации. Между участниками акций и полицейскими часто возникали столкновения, протестующие строили вышки и кидали в стражей порядка «коктейли Молотова» и самодельные снаряды. До сих пор на территории аэропорта между рулежными дорожками остается частный дом крестьянина, который так и не согласился продать властям свой участок.

Ранее, 3 сентября, в торговом центре польского города Белосток сработало взрывное устройство, однако в самодельной бомбе была неисправность и в результате происшествия никто не пострадал.