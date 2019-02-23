Заявившего о наличии у него бомбы пассажира задержали в Шереметьево

Полицейские в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Бельгии, который перед вылетом в Париж заявил о том, что у него есть взрывное устройство. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что бельгиец прибыл в Москву транзитным рейсом из Таиланда. После посадки на рейс в Париж он заявил, что у него с собой бомба.

Прибывшие полицейские задержали мужчину. Бомбы у него обнаружено не было, однако рейс пришлось отложить. Начались дополнительные проверки пассажиров.

Ранее в феврале пьяный американец устроил дебош в аэропорту Шереметьево после отказа в полете. Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» были вынуждены насильно успокоить пассажира.