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Заявившего о наличии у него бомбы пассажира задержали в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Полицейские в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Бельгии, который перед вылетом в Париж заявил о том, что у него есть взрывное устройство. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что бельгиец прибыл в Москву транзитным рейсом из Таиланда. После посадки на рейс в Париж он заявил, что у него с собой бомба.

Прибывшие полицейские задержали мужчину. Бомбы у него обнаружено не было, однако рейс пришлось отложить. Начались дополнительные проверки пассажиров.

Ранее в феврале пьяный американец устроил дебош в аэропорту Шереметьево после отказа в полете. Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» были вынуждены насильно успокоить пассажира.

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