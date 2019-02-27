Прямой эфир

Эвакуацию пассажиров начали из аэропорта Киев из-за сообщения о минировании

0
Фото: TASS/Zuma/Anatolii Stepanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В международном аэропорту Киев в украинской столице началась эвакуация пассажиров из-за поступившего сообщения о минировании, передает в среду, 27 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

О заложенном взрывном устройстве предупредили по электронной почте около 14:55 (15:55 мск).

По предварительной информации, в аэропорт выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Они обследуют здание и прилегающую территорию, пишет «Газета.ру».

19 февраля была организована эвакуация из здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В города России поступили сообщения о «минировании»
Людей эвакуировали из университета ИТМО в Санкт-Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017