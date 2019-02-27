Эвакуацию пассажиров начали из аэропорта Киев из-за сообщения о минировании

В международном аэропорту Киев в украинской столице началась эвакуация пассажиров из-за поступившего сообщения о минировании, передает в среду, 27 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

О заложенном взрывном устройстве предупредили по электронной почте около 14:55 (15:55 мск).

По предварительной информации, в аэропорт выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Они обследуют здание и прилегающую территорию, пишет «Газета.ру».

19 февраля была организована эвакуация из здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании.