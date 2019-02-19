Людей эвакуировали из университета ИТМО в Санкт-Петербурге

В здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) в Санкт-Петербурге была организована эвакуация. Об этом 19 февраля сообщает РБК со ссылкой на ректора учебного заведения.

«Всех вывели, подробностей пока нет», — рассказал он.

Замглавы университетской пресс-службы Елена Сафронова сообщила, что ранее неизвестный отправитель прислал на почту ИТМО письмо, якобы подписанное президентом России Владимиром Путиным. Его содержание она не уточнила.

«Точно такое же приходит в другие учреждения города», — поделилась она.

16 февраля «Фонтанка» сообщала, что в учреждения Северной столицы поступили анонимные сообщения о минировании, в которых злоумышленники подписывались именем главы государства.

16 февраля в НИУ ИТМО произошло обрушение межэтажных перекрытий. На следующий день власти города заявили, что инцидент произошел из-за неправильного складирования строительных материалов и перегруженности конструкций.