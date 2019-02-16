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В города России поступили сообщения о «минировании»

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Сообщения о «минировании» поступают в течение дня, 16 февраля, в различные организации и торгово-развлекательные центры Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Информация о якобы заложенной взрывчатке поступила уже в 16 объектов. Здания проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Всего было эвакуировано около 11 тыс. человек. Некоторые ТЦ уже вернулись к работе после проверки.

5 февраля после анонимных сообщений о минировании силовики проверили около 200 объектов в Москве и Московской области. Из-за возможной угрозы эвакуировали более 55 тыс. человек, тревога не подтвердилась. Стало известно, что анонимные звонки поступали из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал волну «минирований» провокацией. Он отметил, что это тот случай, когда «развитые технологии попадают в руки злоумышленников и провокаторов».

Волна телефонного терроризма началась в России в сентябре 2017 года. Неизвестные извещали о минировании торговых центров, культурных объектов и государственных учреждений. За год было эвакуировано около 3 млн человек.

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