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Порошенко уволил губернатора Полтавской области Головко

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Фото: adm-pl.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности председателя полтавской областной администрации Валерия Головко. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере.

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Об этом сообщил украинский лидер в ходе заседания совета регионального развития региона в субботу, 16 марта. «Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу сказать, что я подписал соответствующий указ об увольнении господина Головко», — цитирует Порошенко ТАСС.

По его словам, он отстранил Головко от должности из-за «серьезных претензий и обоснованных подозрений», возникших в отношении губернатора в Национальном антикоррупционном бюро страны.

4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны в связи с уголовным делом. Также чиновника освободили от должности руководителя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Гладковского уволили на фоне скандала, разразившегося в конце февраля, когда журналисты обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий страны.

С 2016 года чиновники продавали украинским оборонным предприятиям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%, утверждалось в расследовании. К этому были причастны первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром», сообщили журналисты.

В начале марта Порошенко заявил в ходе общения с военными, что его «задолбали» коррупционеры, а также политиканы, причастные к уничтожению вооруженных сил Украины.

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