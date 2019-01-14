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Порошенко назвал главу своей администрации предателем и предложил его уволить

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Украинский лидер Петр Порошенко во время срочного совещания назвал главу администрации президента Украины Игоря Райнина предателем и предложил его уволить. Об этом 14 января сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в администрации Порошенко.

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Такое решение глава Украины принял после того, как Райнин собрал своих приближенных и заявил об отсутствии перспектив на выборах у нынешнего президента. Он предложил создать партию, которая могла бы стать «спасательным кругом» для команды Порошенко, пока она еще имеет административный ресурс.

Отмечается, что вскоре об этом собрании стало известно самому Порошенко. «Сейчас этот вопрос активно обсуждается в окружении президента, хотя окончательного решения — менять Райнина или нет, а если менять, то на кого — еще не приняли», — сообщил источник.

Игорь Райнин возглавил администрацию Порошенко в 2016 году, а до этого занимал должность главы Харьковской областной администрации.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. ЦИК страны официально объявит результаты голосования до 1 мая. Инаугурация новоизбранного главы государства состоится до 31 мая.

Всего на высший государственный пост претендуют более 30 человек. 3 января стало известно, что из государственного бюджета Украины на проведение выборов президента страны будет выделено более 2,4 млрд гривен ($82,6 млн).

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