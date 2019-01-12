Украина закупит турецкие ударные беспилотники

Украина планирует приобрести у Турции военные ударные беспилотники Bayraktar TB2. О подписании соглашения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил 12 января на своей странице в Facebook украинский лидер Петр Порошенко.

«Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», — написал он.

Порошенко также отметил, что этот договор является частью мероприятий по расширению военного сотрудничества с Турцией.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак заявил о намерении Киева закупить до 20 наименований вооружения, которым еще не снабжена армия страны. Он отметил, что предпочтение в основном отдается отечественным производителям.