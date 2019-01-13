Порошенко подверг сомнению каноничность РПЦ

Президент Украины Петр Порошенко подверг сомнению каноничность Русской православной церкви (РПЦ). Свое мнение он высказал во время поездки в Винницу, куда он в воскресенье привез томос об автокефалии украинской «новой церкви». Об этом 13 января сообщает «РИА Новости».

«Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать, кто каноничен, а кто неканоничен. И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ. — Ред.) сейчас сами разберутся — покажут томос», — заявил он.

Отмечается, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной, поскольку митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя.

9 января томос об автокефалии ПЦУ — новой украинской церкви на основе двух раскольнических организаций — подписали все члены синода Константинопольского патриархата.

В Русской православной церкви подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

15 декабря 2018 года при поддержке Порошенко состоялся так называемый объединительный собор. Главой созданной неканонической религиозной организации был выбран «митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний.

20 декабря прошлого года президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».