Порошенко рассказал о предназначении «новой церкви»

Президент Украины Петр Порошенко 13 января заявил, что в результате обретения новой церковной структурой статуса автокефалии произошло укрепление независимости украинского государства.

«Украинская независимость сейчас, с созданием автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ. — Ред.), стала крепче. Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства», — написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что украинцам удалось завоевать свою свободу и сейчас предстоит заняться вопросами национального единства.

9 января томос об автокефалии ПЦУ — новой украинской церкви на основе двух раскольнических организаций — подписали все члены синода Константинопольского патриархата.

В Русской православной церкви подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

15 декабря при поддержке Порошенко состоялся так называемый объединительный собор. Главой созданной неканонической религиозной организации был выбран «митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний.

20 декабря 2018 года президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».