Порошенко намерен передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко в обмен на томос пообещал передать Константинопольскому патриархату храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, сообщила в субботу, 12 января, Strana.ua.

Отмечается, что в этот день украинский президент посетил указанную церковь, примыкающую с севера к Киево-Печерской лавре, вместе с главой «новой церкви» Епифанием.

По данным издания, храм Спаса на Берестове входит в число церквей, которые Украина пообещала передать патриарху Варфоломею ради предоставления автокефалии.

Экзархи Константинопольского патриархата уже приезжали в этот храм в октябре.

Спас на Берестове построен в XI веке и является одним из древнейших храмов на Украине. В 1157 году там был похоронен князь Юрий Долгорукий. Уже почти 20 лет храм не используется из-за реставрационных работ.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии «новой украинской церкви».

В Русской православной церкви такие действия назвали раскольническими и заявили об отсутствии канонической силы у томоса. В РПЦ подчеркнули, что данная бумага — всего лишь результат «неуемных политических и личных амбиций».