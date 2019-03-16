Депутат Белоусов отверг обвинения во взятке

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов отверг обвинения в незаконном получении 3,5 млрд рублей, заявив, что «не брал таких денег».

Депутата задержали 15 марта. Его обвиняют в получении 3,5 млрд рублей в обмен на содействие в заключении госконтрактов по строительству дорог в Челябинской области.

Комментируя ситуацию, парламентарий подчеркнул, что не согласен с обвинениями, однако не смог объяснить, откуда появилась такая большая сумма денег.

«Я не знаю. Я не брал такой суммы», — цитирует Белоусова телеканал «Звезда».

По словам обвиняемого, денежные средства получили «другие люди» и вывели их за границу. Он добавил, что ранее предоставлял документы, описывающие судьбу 3,5 млрд рублей.

Белоусов, его теща Маргарита Бутакова и помощник Андрей Чуркин являются фигурантами скандального дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который скрывается в Великобритании и был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, депутат и его сообщники с 2011 по 2014 год получили от крупного челябинского холдинга «Автобан» 3,25 млрд рублей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог. Уголовное дело о получении и даче взятки в особо крупном размере (ст. 290, 291 УК РФ), а также посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) было возбуждено в 2017 году.