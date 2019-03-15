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Адвокат Белоусова заявил о планах подзащитного продолжить работу в Госдуме

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Фото: ТАСС/Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ
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Адвокат депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова Игорь Трунов заявил, что парламентарий планирует вернуться в Москву и продолжить выполнять свои должностные обязанности. Об этом он рассказал 15 марта ТАСС.

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Ранее депутата задержали по обвинению в получении взятки размером почти 3,5 млрд рублей. Позже в тот же день Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в ходатайстве об аресте парламентария в рамках дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взяточничестве.

18 июня 2018 года Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Белоусова депутатской неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности. В декабре Госдума ответила согласием.

Белоусов, его теща Маргарита Бутакова и помощник Андрей Чуркин являются фигурантами скандального дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который скрывается в Великобритании и был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, депутат и его сообщники с 2011 по 2014 год получили от крупного челябинского холдинга «Автобан» 3,25 млрд рублей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог. Уголовное дело о получении и дачи взятки в особо крупном размере (ст. 290, 291 УК РФ), а также посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) было возбуждено в 2017 году.

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