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Прокуратура запросила для отца экс-полковника Захарченко 5 лет колонии

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Государственный обвинитель Ирина Дидова в ходе прений в Мещанском суде Москвы 15 марта попросила приговорить Виктора Захарченко — отца экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — к пяти годам колонии. Мужчина обвиняется в пособничестве в растрате около 4,5 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА).

«Прошу признать Захарченко виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей», — цитирует ее «Интерфакс».

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Другому фигуранту дела — бывшему председателю правления МИА Владимиру Корьевкину — государственный обвинитель предложила назначить шесть лет колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей. Он обвиняется в растрате 1,7 млн рублей.

О том, что Захарченко-старшему и Корьевкину были предъявлены обвинения, стало известно в феврале 2018 года. В рамках дела Басманный суд арестовал имущество Виктора Захарченко на общую сумму 400 млн рублей.

Его сын — Дмитрий Захарченко — курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Он был задержан в сентябре 2016 года при получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартирах его родственников нашли наличные деньги на общую сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог.

Следствие обвинило его в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и препятствовании законной деятельности следователя.

Найденные у полковника и его близких миллиарды арестовали и разместили на счетах СКР. Сумма имущества, подлежащего конфискации у полковника и его близких, составила 9 млрд рублей. Дело Дмитрия Захарченко с августа 2018 года рассматривает Пресненский суд Москвы.

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