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Отцу полковника Захарченко предъявлено обвинение в окончательной редакции

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Фото: ТАСС/Григорьев Максим
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Отцу бывшего руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко — Виктору Захарченко — и бывшему председателю правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимиру Корьевкину предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о растрате средств кредитной организации. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил адвокат банкира Вячеслав Леонтьев.

«По словам следователя, в течение недели следственные действия по делу будут завершены, после чего потерпевших и нас начнут знакомить с материалами», — цитирует «Интерфакс» Леонтьева.

Адвокат отметил, что Корьевкин обвиняется в растрате 1,5 млн рублей банка, а Захарченко-старший — в двух эпизодах пособничества в растрате 4 млн рублей кредитной организации.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела были задержаны и отправлены под арест в конце марта прошлого года. Следствие полагает, что отец полковника Захарченко был незаконно трудоустроен и получал зарплату в должности помощника председателя правления банка — сначала Корьевкина, а затем объявленного в розыск Сергея Гриба.

Банком «Московское ипотечное агентство», который признан по делу потерпевшим, заявлен гражданский иск к обвиняемым. Общая сумма требований составляет 12,5 млн рублей.

В рамках дела Басманный суд арестовал имущество Виктора Захарченко на общую сумму 400 млн рублей.

В декабре прошлого года СК завершил расследование в отношении бывшего полковника Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступления. Он обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Бывший полковник полиции был задержан при получении взятки в размере 7 млн рублей. При обыске в квартирах его родственников были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог.

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