Начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией Курносенко повышен в звании
Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина 22 февраля был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Службу в органах внутренних дел Курносенко начал в 1995 году оперуполномоченным регионального управления по организованной преступности при ГУВД Москвы.
На текущую должность был назначен в декабре 2015 года.
21 февраля Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности страны.