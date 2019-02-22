Прямой эфир

Начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией Курносенко повышен в звании

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина 22 февраля был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Службу в органах внутренних дел Курносенко начал в 1995 году оперуполномоченным регионального управления по организованной преступности при ГУВД Москвы.

На текущую должность был назначен в декабре 2015 года.

21 февраля Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назначил нового полпреда России при ОДКБ
Путин назначил главой Управления «Э» Олега Ильиных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017