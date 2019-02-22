Начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией Курносенко повышен в звании

Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина 22 февраля был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Службу в органах внутренних дел Курносенко начал в 1995 году оперуполномоченным регионального управления по организованной преступности при ГУВД Москвы.

На текущую должность был назначен в декабре 2015 года.

21 февраля Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности страны.