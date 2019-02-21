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Путин назначил Венедиктова заместителем секретаря Совбеза России

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности страны. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля 21 февраля.

В аппарате Совбеза он работает с 2007 года, ранее занимал различные должности в Министерстве иностранных дел страны.

С декабря 2016 года до этого момента Венедиктов был помощником секретаря Совета безопасности.

19 февраля бывший замглавы Московской области Денис Буцаев был назначен руководителем «Российского экологического оператора». Указ о создании компании, занимающейся формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, был подписан Путиным 14 января.

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