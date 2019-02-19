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Главой «Российского экологического оператора» назначен Денис Буцаев

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Бывший замглавы Московской области Денис Буцаев назначен руководителем «Российского экологического оператора».

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании о переходе субъектов страны на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Кроме того, глава кабмина подписал постановление, которое до 2023 года замораживает тариф за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора, пишет ТАСС.

14 января президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора» — публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Она будет координировать действия региональных операторов.

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