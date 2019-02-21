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Путин назначил нового полпреда России при ОДКБ

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Фото: ujmos.ru
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Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Шведова полномочным представителем России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг, 21 февраля. 

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее этот пост занимал Виктор Васильев. Его освободили от должности 13 июня 2018 года. 

Андрей Шведов — российский дипломат, родился 5 ноября 1957 года в Москве. В 1980 году окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу — сперва работал в посольстве РФ во Франции, потом стал советником посольства РФ в Болгарии.

Также он занимал должности замдиректора департамента кадров МИД России, замдиректора европейского департамента ведомства, а также советника – посланника посольства РФ в Испании. С февраля 2014 года по август 2018 года был постпредом РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.  

В ОДКБ входят Казахстан, Киргизия, Россия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

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