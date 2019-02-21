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Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Россотрудничества Ирину Живихину. Соответствующий указ был размещен 21 февраля на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу со дня его подписания. 

В агентстве она работала с октября 2015 года, координировала вопросы планирования деятельности ведомства, а также занималась вопросами государственно-частного партнерства.

Живихина имеет звание кандидата экономических и доктора юридических наук. Ранее работала директором по взаимодействию с органами власти компании «РусГидро», а также занимала должность заместителя губернатора Нижегородской области.

8 февраля Путин освободил от должностей ряд генералов МВД, Следственного комитета, ФСИН и МЧС и произвел назначения в правоохранительных органах.

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